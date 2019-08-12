日職》陳冠宇中繼0.2局失3分 羅德不敵西武苦吞4連敗

台灣左投陳冠宇今投0.2局失3分。（圖片取自羅德官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕羅德今天在主場對上西武，台灣左投陳冠宇中繼0.2局失3分，最終羅德以2：9不敵西武，近期吞下四連敗。

羅德在1局下靠著洋砲馬丁的陽春砲先馳得點，西武隊則在4局上靠著外崎修汰的安打與羅德隊的失誤將比數扳平，5局上，羅德先發波辛格先是被森友哉擊出二壘安打，一出局後又再送出兩個保送，西武隊這個半局就靠著對方三壘手的失誤以及木村文紀的高飛犧牲打再添2分。

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6局上以1：3落後時，羅德推出陳冠宇上場，他一上來先被秋山翔吾敲左外野方向安打，下一棒源田壯亮犧牲觸擊將跑者送上二壘，面對捕手森友哉，陳冠宇在3壞球後被敲出帶有1分打點的二壘安打，下一棒的中村剛也繼續敲安送回壘上跑者，陳冠宇失掉2分後，雖順利三振掉栗山巧，仍被教練換下場。

只不過接任的投手酒居知史一上來就被外崎修汰轟出一發兩分砲，有1分要記在陳冠宇帳上，西武也一舉拉開為7：1領先。8局下羅德雖然追回1分，但下個半局西武再靠著山川穗高的兩分砲持續拉開差距，最終就以9：2獲得勝利。

西武洋投尼爾主投6.2局失1分拿下本季第6勝，羅德先發波辛格5局失3分、僅有1分是自責分，吞下本季第4敗。

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