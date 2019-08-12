MLB》鬼才教頭有自信能續掌小熊 放話「要帶兵帶到70歲」

梅登明年是否會繼續執掌小熊引發關注。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕擁有「鬼才教頭」之稱的小熊隊總教練梅登（Joe Maddon）與小熊隊的合約將在今年到期，他在日前受訪時對於能夠繼續執掌小熊兵符展現高度自信，現年已65歲的他更放話「帶兵帶到70歲」。

梅登於2015年從光芒轉戰小熊，隔年即帶領小熊打破山羊魔咒，拿下暌違108年的世界大賽冠軍，過去四年寫下387勝、261負的成績，年年打進季後賽，不過去年在外卡殊死戰就止步。

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目前國聯中區仍是三強鼎立的局面，小熊領先紅雀僅2場、釀酒人2.5場勝差，雖然總管艾普斯坦（Theo Epstein）應會在季末才來考慮是否要更換教頭，但梅登會不會續留仍是各方關注的焦點之一。

而梅登日前在受訪時則是表達高度自信，「我相信我們至少會再共事個幾年。」他表示雖然自己已經65歲了，但重要的不是數字，而是自己的感覺與精神能否繼續應付比賽，他更放話將計畫執教到70歲。

面對小熊隊是否會留人，梅登也提出見解，稱延長合約的關鍵並不取決於戰績，而是作為教練的互動與溝通能力，言下之意就是自己在這方面執行得算是有聲有色。

話雖如此，梅登仍稱自己在11月還是會成為自由之身，若離開風城也會有其他球隊想要延攬，某種程度也算是在給制服組一點暗示。「某種程度這就像是婚姻，如果他們想要我留下來，我也剛好想繼續待著，那麼這就是你選擇待下來的原因，這本來就是互相的。」

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