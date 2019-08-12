日職》陽岱鋼代打沒貢獻 巨人8：7擊敗廣島取得4連勝

陽岱鋼代打擊出二壘飛球出局。（資料照，取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕東京讀賣巨人隊今天在廣島鯉魚隊主場馬自達球場進行三連戰的第一場比賽，這場雙方打擊火力大爆發，合計敲出24安，巨人軍最終以8：7驚險取勝，拿下最近的4連勝以及6連不敗。

台灣好手陽岱鋼今天在第九局上2出局一壘有跑者時代打上場，他首球就敲出二壘方向飛球出局，打擊率下降到2成89。

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巨人今天首局面對廣島先發愛德華誠，抓穩他控球不佳，單局投出2次保送1次觸身的機會，單局打下4分大局。廣島則在下個半局靠著鈴木誠也的安打追回一分。

巨人葛雷洛三局上敲出2分彈幫巨人取得6：1領先，廣島則靠著西川龍馬與菊池涼介的接連二壘安打，以及松山竜平二出局後的適時安打追回2分，四局下半菊池涼介轟出2分彈，廣島追到5：6、僅剩1分落後。

葛雷洛敲出兩分彈。（圖片取自巨人推特）

六局上巨人靠著坂本勇人高飛犧牲打打回1分保險分，八局上坂本再於二壘有人時敲安、打回1分打點，巨人取得8：5領先，八局下，鈴木誠也在一、三壘有人敲出適時安打，雙方剩下2分差。

九局下巨人派出德拉羅薩上場關門，他被單局敲出2安失掉1分，最後在兩出局二壘有人時三振掉廣島洋砲巴提斯塔，驚險守住勝利，巨人取得4連勝。

丸佳浩單場三安猛打。（圖片取自巨人推特）

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