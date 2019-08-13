MLB》柳賢振今年有多強？這項數據百年來僅次於「神右」

柳賢振正以絕佳表現強勢問鼎今年塞揚。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕道奇韓籍左投今年投出代表作，昨役面對響尾蛇隊演出7局無失分的精采表現、順利拿下本季第12勝，這也讓柳賢振目前的進階數據ERA+除持續在大聯盟領先群雄外，更有望挑戰諸多大聯盟名將先前寫下的記錄，書寫自己的歷史地位。

大聯盟官網記者派崔洛（Mike Petriello）為檢視柳賢振今年到底繳出多麼鬼神般的表現，特地列出了ERA+的歷史排行榜，由1901年現代棒球年代開始算起，在ERA+排行榜上位居第一的是「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）在2000年的291，而目前柳賢振的284則可以位居第二，第三名才是1914年紅襪隊左投里納德（Dutch Leonard）寫下的279，第四、五名則都由綽號「瘋狗」的勇士隊名投麥達克斯 （Greg Maddux）所保持，分別是1994年的271與1995年的260。

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派崔洛指出，如果要他票選史上單季最佳的投手表現，2000年的馬丁尼茲與1994、95年的麥達克斯絕對可以名列其中，而現在若以這項數據來看，柳賢振正以絕佳的表現讓自己與巨投們並列，讓派崔洛忍不住讚道「真的很不可思議」。



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