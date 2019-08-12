足球》台灣拚史上首次進軍世足賽 9月連兩場主場號召球迷助陣

吳俊青（右1）呼籲球迷進場支持世足亞洲區資格賽。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2022世足亞洲區資格賽，台灣隊首戰將於9月5日於台北田徑場迎戰約旦，國腳吳俊青呼籲球迷進場支持，「我們要挾著日前擊敗香港的氣勢，一舉打進第三輪的12強分組賽，甚至一圓打進世界盃會內賽的美夢。」

總教練蘭卡斯特則表示，「It’s time for us all to come together. If not us, who ? If not now, when ? （這是台灣人團結在一起的最佳時刻，捨我其誰，立刻實行。）」

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台灣男足6月在國際友誼賽於客場2：0戰勝香港，創下成人國家隊超過半世紀首度打敗香港的紀錄。

吳俊青認為，此重大勝利比前年國慶日逆轉勝巴林更具有指標性；總教練蘭卡斯特不斷地強調進攻，台灣隊也不再像以往主打防守反擊，侵略性的戰略收到成效，也讓全隊更有信心。

本次世足亞洲區資格賽採主客場制，台灣從第二輪打起，共分成8組，每組5隊，分組第1名和4支最佳第2名能取得晉級門票；本屆台灣與澳洲、約旦、科威特和尼泊爾同屬B組。

2019年台灣共有3場主場賽事，其中九月5日、10日，一週內連續兩場主場賽事相當罕見。

全國足球協會秘書長方靖仁解釋，「尼泊爾因場地整修不及，提出與我們交換2020年3月的主場比賽；經過評估後，認為連續主場作戰反而對我們有利，否則五天內要飛往尼泊爾的高地球場，適應恐怕有困難，才答應交換。」

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