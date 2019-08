足球》台灣拚史上首次進軍世足賽 9月連兩場主場號召球迷助陣

吳俊青(右1)呼籲球迷進場支持世足亞洲區資格賽。(記者廖聿偉攝)

〔記者廖聿偉/台北報導〕2022世足亞洲區資格賽,台灣隊首戰將於9月5日於台北田徑場迎戰約旦,國腳吳俊青呼籲球迷進場支持,「我們要挾著日前擊敗香港的氣勢,一舉打進第三輪的12強分組賽,甚至一圓打進世界盃會內賽的美夢。」

總教練蘭卡斯特則表示,「It’s time for us all to come together. If not us, who ? If not now, when ? (這是台灣人團結在一起的最佳時刻,捨我其誰,立刻實行。)」

台灣男足6月在國際友誼賽於客場2:0戰勝香港,創下成人國家隊超過半世紀首度打敗香港的紀錄。

吳俊青認為,此重大勝利比前年國慶日逆轉勝巴林更具有指標性;總教練蘭卡斯特不斷地強調進攻,台灣隊也不再像以往主打防守反擊,侵略性的戰略收到成效,也讓全隊更有信心。

本次世足亞洲區資格賽採主客場制,台灣從第二輪打起,共分成8組,每組5隊,分組第1名和4支最佳第2名能取得晉級門票;本屆台灣與澳洲、約旦、科威特和尼泊爾同屬B組。

2019年台灣共有3場主場賽事,其中九月5日、10日,一週內連續兩場主場賽事相當罕見。

全國足球協會秘書長方靖仁解釋,「尼泊爾因場地整修不及,提出與我們交換2020年3月的主場比賽;經過評估後,認為連續主場作戰反而對我們有利,否則五天內要飛往尼泊爾的高地球場,適應恐怕有困難,才答應交換。」

