NBA》湖人不行就閃人？ 戴維斯明年可能落腳尼克

戴維斯與詹姆斯（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕戴維斯（Anthony Davis）正式加入湖人隊，許多球迷歡欣鼓舞，期盼能看到戴維斯與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在球場上合體爭奪冠軍，不過賽季還沒正式開打，便有消息傳出戴維斯明年可能轉戰尼克。

戴維斯明年休賽期會成為自由球員，目前湖人也尚未宣佈是否會續約，而尼克隊今年清出許多新資空間，試圖延攬一線球星包含戴維斯，雖然最後戴維斯加盟湖人，尼克一直以來都沒有失去對他的興趣。

請繼續往下閱讀...

根據《New York Post》記者Marc Berman報導，尼克隊仍然有意招來戴維斯，而且雙方可說是互有興趣：「2020年的自由市場並沒有大咖球星，不過如果湖人隊沒有成功重組，戴維斯便很可能成為那條搶手的大魚，而他的經紀人保羅（Rich Paul）本身很喜歡客戶在紐約打球。」Marc Berman認為明年轉到尼克是戴維斯的備案。

而《NBC Sports》則持相反看法，認為戴維斯與湖人重新簽約是最有可能的結果。

這有可能只是保羅施壓湖人、希望球隊持續進步而放出的風聲，湖人除了詹姆斯跟戴維斯之外的陣容不算堅強，雖然外界對於湖人這次奪冠的期待很高，不過結果仍然很難說。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法