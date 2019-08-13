晴時多雲

世界盃》計劃趕不上變化 羅利忍痛退出國家隊

2019/08/13 08:30

羅利（右）姆指傷勢回復不如預期，忍痛退出美國男籃國家隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導暴龍隊主控羅利（Kyle Lowry）在今年季後賽傷了左手拇指，儘管已接受手術，但傷勢復原狀態還未恢復到能比賽程度，不得不忍痛退出美國男籃國家隊，無緣本屆世界盃籃球賽。

羅利在今年東部季後賽第2輪G7面對76人時，不慎弄傷左大拇指導致脫臼，但他仍持續帶傷上陣，帶領球隊拿下隊史第一座總冠軍。他在7月初時接受手術，一心想回到賽場上為國家隊效力，但傷勢回復不如預期，只能打消出征念頭。

羅利在個人社群網站上解釋了他的決定，「自己還無法參加完整的籃球訓練。雖然希望能及時復出，幫助國家隊奪冠，但我知道自己的情況，選擇退出，我相信隊友會贏得金牌。」

羅利曾在2016年奧運會上攜手隊友贏得金牌，當時他打了8場比賽，場均能貢獻5分、3.3個籃板及3.8次助攻。

美國隊將於週二在洛杉磯展開下階段訓練。將爭奪最終12人名單的球員有：巴恩斯（Harrison Barnes），J.布朗（Jaylen Brown），福克斯（De'Aaron Fox），J.哈里斯（Joe Harris），庫茲馬（Kyle Kuzma），B.羅培茲（Brook Lopez），米德爾頓（Khris Middleton），米契爾（Donovan Mitchell），普朗利（Mason Plumlee），史馬特（Marcus Smart），塔圖姆（Jayson Tatum），P.J.塔克（P.J. Tucker），M.透納（Myles Turner），沃克（Kemba Walker）和D.懷特（Derrick White）。 

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