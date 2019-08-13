MLB》洋基雙重賽首戰4轟奪勝 本季對金鶯已敲56轟

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場和金鶯展開雙重賽，首戰洋基靠著葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、托瑞斯（Gleyber Torres）、厄謝拉（Gio Urshela）、梅賓（Cameron Maybin）相繼開轟，終場以8：5擊敗金鶯。洋基本季已對金鶯敲了56發全壘打，持續創新高。

金鶯首局先靠高飛犧牲打得1分，下半局洋基葛瑞戈爾斯敲三分砲，托瑞斯揮陽春蛋，單局攻4分逆轉。2局下厄謝拉敲帶有1分打點的二壘安，3局上金鶯曼西尼（Trey Mancini）敲陽春砲追分，但5局下厄謝拉回敬一發左外野大號陽春彈，這一轟距離有461英呎之遠，是厄謝拉生涯最遠一轟。

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葛瑞戈爾斯敲三分砲。（今日美國）

金鶯6局上靠桑坦德（Anthony Santander）敲陽春彈，下半局洋基梅賓也轟陽春砲，7局下葛瑞戈爾斯敲高飛犧牲打，助隊再拿1分。金鶯8局上追回2分，洋基第9局派終結者查普曼 （Aroldis Chapman）關門，終場球隊以8：5贏球。

洋基全場有8安打，卻有4發全壘打，葛瑞戈爾斯有一發三分砲在內，單場進帳4打點。厄謝拉單場3安猛打賞，包含一轟，有2分打點；托瑞斯、梅賓各有一發陽春砲。

托瑞斯敲陽春砲。（今日美國）

洋基先發左投派克斯頓（James Paxton）投6局失3分，送出7次三振，獲得本季第8勝，賽後防禦率降至4.40。查普曼1局無失分，獲本季第32次救援成功；金鶯先發伊諾亞（Gabriel Ynoa）投6局失7分，吞第7敗。

大聯盟官網報導，洋基隊本季隊金鶯16場比賽中，至少都有要一發全壘打，有13場比賽至少2轟。包含首戰雙重賽4轟在內，洋基今年對金鶯共敲了56轟；此外，托瑞斯今年對金鶯

已敲了11轟。

厄謝拉敲陽春砲。（今日美國）

梅賓擊出陽春彈。（今日美國）

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