足球》荷蘭傳奇中場突宣佈掛靴 連經紀人也傻眼！

史奈德宣佈退休。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕繼上個月荷蘭傳奇前鋒羅本（Arjen Robben）宣佈退休後，今另一位荷蘭黃金世代成員史奈德（Wesley Sneijder）在結束與卡達聯賽艾加拉法（Al-Gharafa）的18個月合約後，這位35歲的中場球員宣佈從足壇退休。

史奈德在退休後與荷甲的烏德勒支簽下商業合約，他向球隊的電視台表示：「我非常喜愛這座城市，現在我的球員生涯已結束，我想要找個好的環境將我自身經驗分享出去。」

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然而史奈德此舉讓自家經紀人Guido Albers也傻眼，Guido Albers向福斯體育表示：「他用這種方式宣佈退休讓我完全傻眼，我本來和他約下週四討論接下來可能的選擇，或是決定用什麼方式向大眾宣佈此舉（退休）。」

Guido Albers接著說：「我認為史奈德還能繼續踢，且還是有些球團對他有興趣，並想簽下他，所以我想說下週四可以和他講這些事情，他才剛從美國回來，他應該在下週四和我討論過後再宣佈這件事的。」

史奈德2002年於荷甲阿賈克斯出道，2007年轉到皇家馬德里，2009年去到國際米蘭後達到人生職業巔峰期，除了2009–2010賽季幫助國際米蘭達到義大利球隊史上第一次的三冠王（義甲、義大利盃和歐冠盃），並且在該年（2010）帶領荷蘭國家隊在世界盃殺進決賽，只可惜最終在延長賽以0：1敗給如日中天的西班牙。

該屆世界盃史奈德表現相當出色，不只拿下該屆的銀球獎（賽會表現第2好），在FIFA金球獎也入圍最終3人名單，只可惜票選還是輸給當代球王梅西，這也讓許多人替他打抱不平。史奈德自2003年至2018年，替荷蘭國家隊共出賽134場，此項出賽紀錄為荷蘭隊史最多。

2013年離開國際米蘭去到土超的加拉塔薩雷（Galatasaray），之後還輾轉效力法甲的尼斯（OGC Nice）及卡達的艾加拉法。

史奈德於國際米蘭時期曾拿下過一座歐冠冠軍。（資料照，歐新社）

史奈德拿下2010世界盃亞軍。（資料照，路透）

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