NBA》A.戈登宣告回歸灌籃大賽 可望與拉文再現經典對決

2016年A.戈登（左）與拉文（右）在灌籃大賽上演史詩級對決。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術隊扣將A.戈登（Aaron Gordon）日前在ESPN的節目《The Jump》中表示，如果他身體狀態允許的話，他將會參加2020年在芝加哥舉辦的灌籃大賽，而身為地主的拉文（Zach LaVine）屆時若參加，兩人有機會繼2016年史詩級對決後再次交鋒。

A.戈登參賽過兩屆全明星週末的灌籃大賽皆鎩羽而歸，但令球迷津津樂道的莫過於2016年與拉文歷經兩次延長賽、共6回合才分出勝負的經典對決，來季在芝加哥舉辦的明星賽，若兩人皆參與，球迷將有機會一飽眼福。

請繼續往下閱讀...

上賽季對魔術隊來講無疑是豐收年，自2012年以來再次重返季後賽，A.戈登迎來季後賽初亮相，魔術隊首輪對上暴龍隊，在拿下G1勝利後，連輸四場比賽遭淘汰，A.戈登平均上場32.8分鐘，貢獻15.2分、7.2個籃板、3.6次助攻及1.2次抄截，投籃命中率46.8%。

A.戈登2014年第1輪第4順位被魔術選中，靠著出色彈跳能力及日益成熟的外線投射，逐漸站穩球隊一哥地位，過去5個賽季，場均能貢獻12.5分、6.2籃板及2.2次助攻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法