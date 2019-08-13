MLB》紅襪大物受傷 球隊補空缺仍不找林子偉

林子偉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪大物二壘手查維斯（Michael Chavis）左肩受傷，被放進10天傷兵名單，紅襪從3A把赫南德茲（Marco Hernandez）拉上大聯盟，台灣好手林子偉仍未獲機會。

大聯盟官網報導，紅襪在美國時間8月6日對皇家之戰，查維斯在一次守備美技接殺中，當下他的左肩先著地、整個人在地上翻滾一圈。如今過了六天後，查維斯的左肩仍感到疼痛，迫使他被放進10天傷兵名單。紅襪隊表示，查維斯是左肩扭傷。

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查維斯受傷。（資料照，法新社）

查維斯近期打擊也陷入低潮，8月份打擊三圍僅0.156/0.206/0.250，有1轟、2打點。查維斯在大聯盟菜鳥年出賽95場，目前繳出18轟、58分打點。

為了替補查維斯的空缺，紅襪從3A拉上赫南德茲（Marco Hernandez），球隊目前有霍特（Brock Holt）、奧英斯（Chris Owings）、赫南德茲等人可防守二壘；此外，同時紅襪把右投韋伯（Ryan Weber）下放3A，拉上右投Travis Lakins。

林子偉今年在5月4日對白襪之戰盜壘受傷後，之後又因右肩受傷，至今仍在3A拚戰。本季他在3A出賽47場，有2轟、20分打點，打擊率0.271。林子偉有可能要到9月擴編名單後，才有機會重返大聯盟。

赫南德茲。（資料照，美聯社）

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