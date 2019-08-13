晴時多雲

世界盃》八村壘火燙手感 熱身賽率日本擊敗紐西蘭（影音）

2019/08/13 10:13

八村壘（右）為首位以選秀方式加盟NBA的日籍球員。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今年選秀會被華盛頓巫師在首輪第9順位相中的日本「混血王子」八村壘，成為首位以選秀方式加盟NBA的日籍球員，更因此在日本颳起一股籃球風潮。而為了備戰即將到來的世界盃賽事，八村壘也正積極的參與日本隊的集訓，今天日本隊與紐西蘭國家隊的熱身賽就在八村壘的帶領下以99：89帶走勝利。

這位6呎8吋的小前鋒此役以17投13中的高命中率拿下35分。比賽中，紐西蘭的球員對八村壘幾乎束手無策，只能看著他不斷的切入禁區、命中籃框，完全擋不住強勢的進攻。

與美國、捷克、土耳其同樣分在E組的日本，首戰將在9月1日對上土耳其，9月3日碰上捷克，9月5日則將對戰強敵美國。

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