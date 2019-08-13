MLB》洋基托瑞斯又上演單日三轟 本季對金鶯敲13轟創紀錄

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天和金鶯雙重賽第二戰，托瑞斯（Gleyber Torres）單場猛打賞、雙響砲共灌6分打點，幫助洋基以11：8獲勝。托瑞斯在雙重賽首戰也揮出一發全壘打，單日敲3轟，本季對金鶯已敲13轟，並列史上第二多。此外，這是托瑞斯本季第2次對金鶯「單日3轟」。



首局洋基靠賈納（Brett Gardner）在滿壘時敲清壘三壘安打攻下3分，2局下洋基靠暴投追加1分。3局上金鶯魯伊斯（Rio Ruiz）敲滾地球打回1分，曼西尼（Trey Mancini）敲兩分砲，金鶯單局追3分。

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洋基4局下靠福特（Mike Ford）陽春砲追加分數，5局下托瑞斯敲三分彈，6局下托瑞斯又揮出左外野三分砲。金鶯打線7局上艾伯托（Hanser Alberto）也回敬三分砲。8局下，洋基2出局攻占一、二壘，金鶯不再讓托瑞斯有打擊機會，直接故意保送，遭洋基全場球迷狂噓。

金鶯9局上1出局攻占滿壘，洋基緊急換上奧塔維諾（Adam Ottavino）後援，金鶯魯伊斯敲帶有2分打點安打，不過奧塔維諾及時兩人，驚險關門，洋基終場以11：8獲勝，單日進帳2勝。

托瑞斯全場3安包含2轟，灌進6分打點，本季全壘打數來到26轟，其中有13轟是對金鶯隊所敲出。大聯盟官網指出，托瑞斯超越1998年的傳奇強打索沙（Sammy Sosa），成為自1969年分區時代以來單一球季對同一隊最多轟的紀錄。

托瑞斯在單一球季對同一隊敲13轟並列史上第二多，只差1轟就能追平大聯盟紀錄的14轟；洋基本季和金鶯還有2場比賽，托瑞斯有望能追平、甚至創紀錄。

洋基「假先發」格林（Chad Green）投1.1局無失分，馬蒂普利（Joe Mantiply）投3局失3分獲本季首勝，奧塔維諾投0.2局無失分獲本季第2次救援成功；金鶯布拉克（Ty Blach）投4局失7分，吞本季首敗。

托瑞斯單日三轟。（美聯社）

托瑞斯單日三轟。（法新社）

托瑞斯單日三轟。（今日美國）

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