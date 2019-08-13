MLB》被轟怕了！落後5分金鶯仍「禮遇」托瑞斯 洋基球迷狂噓

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基托瑞斯（Gleyber Torres）今天在雙重賽對金鶯都敲轟，單日三轟，包含晚間第二場比賽雙響砲灌進6分打點，助洋基單日2勝。托瑞斯在雙重賽第二賽8局下要上場打擊時，金鶯在落後5分的情況下，仍選擇故意保送托瑞斯，遭洋基球迷狂噓。

托瑞斯在雙重賽第二戰敲出雙響砲，灌進6分打點。第8局洋基2出局攻占一、二壘，輪到

托瑞斯打擊，金鶯在6：11落後的情況下，選擇故意保送托瑞斯，讓洋基攻占滿壘，洋基球迷則狂噓金鶯隊。

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金鶯投手艾斯曼（Tom Eshelman）讓賈納（Brett Gardner）敲滾地球出局，化解危機。洋基終場仍以11：8獲勝，單日2勝，條紋軍團本季對金鶯共敲59轟之多，續寫紀錄。

托瑞斯今天在雙重賽共敲3轟，本季對金鶯已敲13轟，單一球季對同一隊的開轟數並列史上第二多，只差1轟就能追平大聯盟紀錄。

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）賽後談到8局下的故意保送，給了他「邦茲（Barry Bonds）等級的待遇」。海德說明，「顯然他一整年都在屠殺我們，我們應該對他投更好的球，或是不讓他擊敗我們，而我們仍繼續把球投到紅中。」海德自嘲，「我們讓他看起來像第一次就進名人堂的球員。」

此外，洋基目前戰績79勝41敗，仍是美聯戰績最佳球隊，和第二名的光芒有著9.5場的勝差。

托瑞斯今天在雙重賽共敲3轟，本季對金鶯已敲13轟。（法新社）

托瑞斯今天在雙重賽共敲3轟，本季對金鶯已敲13轟。（今日美國）

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