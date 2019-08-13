MLB》透納開轟賺4打點 杜利托抖收救援成功

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕國民快腿透納（Trea Turner）今於主場面對紅人，全場5支2包括1發3分砲，貢獻4分打點，國民一度帶有5分領先進入比賽後段，但8局先掉2分，9局上半終結者杜利托（Sean Doolittle）再失掉2分，國民於驚滔駭浪之中以7：6險勝紅人收下近期的2連勝。

透納（圖右）今敲3分砲，全場貢獻4分打點。（美聯社）

國民先發投手費德（Erick Fedde）今天表現優異，主投6局被敲6安失2分收下本季第3勝，失分僅有首局挨了溫克（Jesse Winker）的首打席全壘打，以及2局上半被鷹俠（Jose Iglesias）敲出1分打點的二壘安打。

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國民打線則是在1局下半靠著亞當斯（Matt Adams）的兩分全壘打以及帕拉（Gerardo Parra）帶有1分打點的安打攻下3分，4局和7局下半再則是靠著開路先鋒游擊手透納，敲出3分打點全壘打和帶有1分打點的一壘安打，替球隊再補進4分，國民全場就攻下這7分。

但是國民帶著7：2的領先進入第8局，牛棚表現卻不盡理想，8局上陣的瑞尼（Tanner Rainey）投1局送出1次保送外，還被最近手感火燙的超級新人阿奎諾（Aristides Aquino）敲1發兩分砲共失2分，帶著3分領先進入9局的國民依舊無法安心。

終結者杜利托先是一上來被厄文（Phillip Ervin）擊出陽春砲，前國聯MVP沃托（Joey Votto）再補上帶有1分打點的二壘安打講比分差追至1分，幸好傷害僅此於止，最終國民還是以7：6收下系列賽首戰勝利，杜利托拿下本季第27次救援成功。

國民目前戰績63勝55敗在國聯東區排名第2，國聯外卡則是排名第1。紅人戰績56勝61敗，國聯中區排名第4。

國民先發費德投6局失2分，收下本季第3勝。（美聯社）

杜利托今後援1局失2分，驚險收下本季第27次救援成功。（今日美國）

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