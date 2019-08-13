足球》七月剛成功衛冕 美國放眼2027主辦女子世界盃

美國女子足球隊總教練馬克格拉夫（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕美國女足今年七月成功衛冕世界盃，而美國足球聯合會主席Carlos Cordeiro表示美國正在計畫爭取2027女子足球世界盃主辦權，期待再創冠軍留家鄉的歷史。

美國時間週一，Carlos Cordeiro宣布馬克格拉夫（Kate Markgraf）晉升美國女子足球隊總教練，斯圖爾特（Earnie Stewart）則從美國男子足球隊總經理升為美國足球協會體育總監，在略述馬克格拉夫的職則時，Carlos Cordeiro提到她會負責「願景2027」，其中包含爭取2027女子世界盃主辦權。

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這並不是Carlos Cordeiro第一次示意美國要爭取主辦權，去年二月的美國足球協會年度會議中他表示：「我們夢想再次主辦女子世界盃，在我們的家鄉贏得冠軍。」

不過FIFA尚未決定2023女子足球世界盃主辦國，目前阿根廷、澳洲、玻利維亞、巴西、哥倫比亞、日本、紐西蘭和南非都已經提交申請，還有南北韓聯合申辦的可能，FIFA預計明年三月決定2023主辦國，接下來才會開始尋找2027的地主。

美國先前於1999及2003年舉辦過兩次世界盃女子足球賽，1999年美國在最後的PK大戰驚險打敗中國拿下冠軍，至於2003年，美國則因為SARS傳染病爆發臨時替代中國成為主辦國，當年由德國抱走冠軍。

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