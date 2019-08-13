NBA》談總冠軍戰插曲 暴龍總管： 羅利令人尊敬

尤基利（右）與羅利（左）慶祝隊史首冠。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕多倫多暴龍在總冠軍戰G6擊敗衛冕軍勇士奪下成軍以來隊史首座總冠軍，然而原本應該開心與球隊慶祝的暴龍隊總裁尤基利（Masai Ujiri）卻因沒有配戴適當證件而被一名現場維安員警推出場外，兩人因此爆發肢體衝突，尤基利隨後被羅利（Kyle Lowry）拉到場中一同與隊員們慶祝後才結束衝突。近日尤基利在受訪時談到當時被羅利解救一事，他說：「他（羅利）真的很棒」。

《雅虎體育》報導，尤基利與羅利之間過去曾有過一些恩怨，而一切都是從暴龍無預警的把「前龍王」德羅森（DeMar DeRozan）交易到馬刺並換來雷納德（Kawhi Leonard）開始，與德羅森組成雙槍搭檔6年的羅利因為兄弟被如此無情的對待固然會有所不滿，兩人的關係也因此有些變化，所以當尤基利看到羅利出手相救時相當感動。

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「一切都發生的那麼自然，也真的非常聰明，他（羅利）來了，就直接把我帶離衝突現場」尤基利接著說，「大家都知道羅利因為那個交易而感到難過，他從來不是一個無禮、令人不尊敬的人，雖然他很想抱持著公私分明的心，但他很顯然的因那次交易而受到傷害，我們卻總是會以某種方式聯繫著。」

事後被指控襲警的尤基利，也選擇在調查完成之前尊重辦案流程並保留意見。

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