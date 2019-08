MLB》史上第一人！ 藍鳥超狂星二代敲長打創紀錄（影音）

畢歇特生涯前15場就敲出15支長打,成為大聯盟史上第一人。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥今天在主場上演打擊煙火秀,全場狂掃21安包括4發全壘打,終場以19:4大勝遊騎兵。名將之子畢歇特(Bo Bichette)生涯前15場就出現15支長打,成為大聯盟史上第一人。

藍鳥此役火力兇猛,史摩克(Justin Smoak)、葛里查克(Randal Grichuk)、祖利(Brandon Drury)和簡森(Danny Jansen)接力開轟,藍鳥在第4局狂灌8分奠定勝基,包括祖利的滿貫砲,一舉把比分拉開至雙位數差距。祖利單場雙安,打回全隊最多的5分打點。

請繼續往下閱讀...

藍鳥全隊共敲出21支安打,4人繳出猛打賞的成績,史摩克和葛里查克雙雙單場3安灌進4分打點,捕手簡森3安進帳2打點,小畢歇特則是單場6支4,跑回3分,另有1分打點。

小畢歇特日前曾連9場敲出二壘安打,追平大聯盟懸掛80年的紀錄,而他今天也是長打連發,在5、6局連續兩打席擊出二壘安打,生涯前15場共擊出4轟、11支二壘安打,累積15支長打創紀錄,成為大聯盟史上第一人。

MLB HISTORY ALERT @19boknows is the only player EVER to record 15 extra-base hits in his first 15 games! pic.twitter.com/5PL1ljeUsw