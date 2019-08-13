MLB》史上第一人！ 藍鳥超狂星二代敲長打創紀錄（影音）

畢歇特生涯前15場就敲出15支長打，成為大聯盟史上第一人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天在主場上演打擊煙火秀，全場狂掃21安包括4發全壘打，終場以19：4大勝遊騎兵。名將之子畢歇特（Bo Bichette）生涯前15場就出現15支長打，成為大聯盟史上第一人。

藍鳥此役火力兇猛，史摩克（Justin Smoak）、葛里查克（Randal Grichuk）、祖利（Brandon Drury）和簡森（Danny Jansen）接力開轟，藍鳥在第4局狂灌8分奠定勝基，包括祖利的滿貫砲，一舉把比分拉開至雙位數差距。祖利單場雙安，打回全隊最多的5分打點。

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藍鳥全隊共敲出21支安打，4人繳出猛打賞的成績，史摩克和葛里查克雙雙單場3安灌進4分打點，捕手簡森3安進帳2打點，小畢歇特則是單場6支4，跑回3分，另有1分打點。

小畢歇特日前曾連9場敲出二壘安打，追平大聯盟懸掛80年的紀錄，而他今天也是長打連發，在5、6局連續兩打席擊出二壘安打，生涯前15場共擊出4轟、11支二壘安打，累積15支長打創紀錄，成為大聯盟史上第一人。

MLB HISTORY ALERT @19boknows is the only player EVER to record 15 extra-base hits in his first 15 games! pic.twitter.com/5PL1ljeUsw — Toronto Blue Jays （@BlueJays） 2019年8月13日

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