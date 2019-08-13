MLB》連兩天扮英雄！ 山塔納再見轟氣走紅襪（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人重砲一壘手山塔納（Carlos Santana）繼昨日對決雙城於10局上半擊出致勝滿貫砲後，今日面對紅襪又再次扮演英雄，9局下半擊出再見全壘打替「笑臉人」帶走比賽勝利，終場印地安人以6：5氣走紅襪，收下近期的2連勝，及近7戰中的第6勝，紅襪則是苦吞3連敗。

山塔納擊出再見全壘打。（法新社）

首局印地安人靠著雷耶斯（Franmil Reyes）的兩分彈先馳得點，雖2局上半紅襪的班尼泰迪（Andrew Benintendi）用一支二壘安打追回1分，但3局下半，下半季手感回溫的拉米瑞茲（Jose Ramirez）擊出3分砲，把比分差拉開到4分。

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紅襪從4局展開反攻，4局上半馬丁尼茲（J.D. Martinez）先用一發陽春砲追回分數，再由霍特（Brock Holt）的1分打點二壘安打補上1分，7局上半，去年美聯外野金手套得主「JBJ」布雷德利（Jackie Bradley Jr.）送出反方向陽春砲，紅襪將比數追到剩1分差。

印地安人終結者韓德（Brad Hand）帶著1分領先於9局上半登場，但卻沒能守住比賽勝利，對貝茲（Mookie Betts）投出關鍵保送，又被柏格茲（Xander Bogaerts）敲出二壘安打回追平分，吞下本季第4次救援失敗。

柏格茲9局上半打出追平比分的二壘安打。（今日美國）

雖然丟掉一路領先的優勢，印地安人沒讓主場球迷失望，首名上來的打者山塔納鎖定沃登（Marcus Walden）的失投滑球，即把球送出中左外野大牆直接收下比賽勝利，最終印地安人以6：5擊敗衛冕軍，剛吞救援失敗的韓德同場又幸運地收下本季第6勝，沃登苦吞本季第2敗。

印地安人先發投手普萊薩（Zach Plesac）表現不錯，投5局被敲7安失3分無關勝敗。紅襪本場推派本季隊中勝投王羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）先發，表現不佳的他投6局被敲10安失5分同樣無關勝負。

印地安人目前戰績72勝47敗，以半場差超車雙城成為美聯中區第一。紅襪則是62勝59敗在美聯東區排名第3，美聯外卡排名第4，但與第2的光芒有高達8場勝差。

印地安人終結者同場吞下救援失敗和奪勝投。（法新社）

拉米瑞茲（圖右）本場敲出3分砲。（法新社）

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