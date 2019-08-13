羽球》BWF今年屢次出包 世錦賽籤表重抽、鷹眼爭議多

台灣一姐戴資穎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）日前因在2019年世界羽球錦標賽女單籤表搞烏龍，導致籤表重抽，包含世界排名第2的台灣一姐戴資穎等人都受到影響。這不是世界羽聯今年首次出包，包含印尼賽時鷹眼設備寄錯地點、鷹眼顯示和現場球位置不一樣等詭異事件，羽球網站《愛羽客》直言，世界羽聯的公信力受到嚴重影響。

世錦賽將於19日至25日在瑞士巴塞爾登場，由於女單籤表出現烏龍，誤把今年4月非錦賽藥檢未過的模里西斯「非洲一姊」凱特（Kate Foo Kune），排入籤表，導致女單籤表重抽。

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戴資穎在本屆世錦賽名列第二種子，首戰落空，但由於籤表重抽，新籤表除了印度一姊辛度（Pusarla V. Sindhu）外，還有印度前球后賽娜（Saina Nehwal）、以及中國一姊陳雨菲等人。

上月的印尼賽就發生鷹眼寄錯地點的烏龍事件，導致比賽中出現許多爭議球，無法用鷹眼判定。此外，日前的泰國公開賽四強賽中，泰國混雙Puavaranukroh Dechapol／Kedren Kittinupong組合對上中國王懿律/黃東萍，比賽時中國組合把球打出界，但線審認定界內，泰國組合向主審抗議，並提出挑戰，未料鷹眼系統顯示為界內，讓泰國組合相當無奈。該場泰國組合以3局不敵對手，這起事件被中媒戲稱是「鷹眼P圖」。

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《愛羽客》指出，近期各大比賽中，世界羽聯的裁判出現各種災難性的誤判，還把選手的國旗搞錯，甚至還有「鷹眼P圖」的匪夷所思的場面出現，世界羽聯接二連三犯下低級性的超大失誤，公信力已經受到嚴重影響。

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