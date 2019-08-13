NBA》艾薩克戰力升級 增重10公斤「像一頭野獸」

艾薩克於世界盃藍白對戰（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國世界盃籃球隊於美國時間10日舉行熱身賽，正選成員為主的藍隊以97：78打敗白隊，然而白隊來自魔術的艾薩克（Jonathan Isaac）增重超過10公斤，場上戰力大幅提升，《Rotoworld》記者Jonas Nader評論：「看起來像是一頭野獸。」

艾薩克身高2.08公尺，目前體重由上個賽季的209磅增加到234磅（約106公斤），增重25磅（約11公斤），可見在健身房訓練的成果，他在藍白對戰中獲得11分5籃板2助攻4抄截，體重的增加似乎沒有對他的表現造成影響，對於自己的敏捷度和身體狀況，艾薩克認為：「如果不是更好就是維持一樣」

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根據《The Athletic》記者羅賓斯（Josh Robbins），艾薩克表示體形增加對於對於禁區表現有很大的幫助，「會繼續努力完成夏季訓練」

艾薩克2017年由奧蘭多魔術以首輪第六順位選中，上個賽季平均9.6分5.5籃板1.1助攻，於聯盟總價值排名前90，尤其賽季的最後兩個月爬升到前75名，不過NBA許多球員會在生涯第三年爆發，如果艾薩克讓抄截數據提升，便很有機會擠進前50名。

魔術小前鋒阿米努（資料照，美聯社）

魔術今年新納入小前鋒阿米努（Al-Farouq Aminu），而艾薩克是球隊中少數可以打3至5號位的球員，他的進步能讓魔術陣容穩固許多。

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