足球》「他讓我覺得自己很特別！」 C羅對席丹這樣說...

C羅認為席丹能帶兵又帶心。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾效力皇馬9個賽季的葡萄牙球星C羅，在2016至2018年與當時主帥席丹共事2個半賽季，並一起拿下連3座歐冠盃冠軍，C羅說席丹（Zinedine Zidane）讓他感覺自己很特別，讓他覺得他是球隊很重要的一份子。

「一名球員需要的自信並不全然都靠自己獲得，有時還需要周遭隊友或是教練協助給予。」現效力祖文特斯的前鋒C羅在接受DAZN訪談時表示：「你需要感覺自己在團隊中是重要的，而席丹就是讓我有這種感覺，讓我覺得我是特別的。」

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「他幫助我很多，我先前已經對他非常尊敬了，但跟他共事後讓我更加崇拜他！」這位35歲的球星接著補充：「他曾對我說過：『C羅，你就放鬆和踢出屬於自己的節奏，你在場上可是能夠改變局面的球員。』」

生涯贏過5座金球獎（Ballon d'Or）的C羅在2018年離開效力了9年及陪伴他打破眾多紀錄的皇馬，2018年在歐冠完成3連霸後以約1.12億歐元的價錢轉隊至祖文特斯，而當時的席丹也宣佈辭去皇馬帥位。

上個賽季尾聲席丹再次回歸皇馬重執教鞭，期望上賽季表現跌跌撞撞的皇馬能夠回到歐冠3連霸時期的勇猛，然而席丹的回歸也間接吸引一直很仰慕席丹本人的「比利時天王」阿扎爾（Eden Hazard）加盟皇馬。

能帶兵又帶心的主帥席丹回歸皇馬後，是否能夠從巴薩手中重奪西甲冠軍呢？上賽季歐冠16強賽遭爆冷敗給大黑馬阿賈克斯，專帶隊拿歐冠盃冠軍的席丹能否再次讓銀河艦隊重返歐洲之巔呢？一切等到新賽季展開後即可見證。

前法國球星席丹，經過將近一個賽季的休息後再次鳳還巢，重新執起皇馬教鞭。（資料照，路透）

C羅生涯5座歐冠盃冠軍，在皇馬時期收穫4座，其中3座是與席丹共事而得。（資料照，歐新社）

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