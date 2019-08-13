MLB》大谷翔平連三場敲安 天使慘遭海盜血洗（影音）

大谷翔平連三場敲安。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在主場迎戰海盜，去年美聯新人王大谷翔平5打數1安打，連3場敲安，但天使此役慘遭對手砲轟，終場以2：10不敵海盜。

大谷翔平今天擔任先發3棒指定打擊，1局下首打席遭到海盜先發投手凱勒（Mitch Keller）三振，3局下第2打席擊出二壘滾地球出局，5局下依舊沒有安打，反而擊出雙殺打，直到7局下安打才開張，靠著內野安打上壘，9局下成為最後一名打者，瓦茲奎茲（Felipe Vázquez）以再見三振結束比賽，大谷翔平合計5打數敲出1安打，吞下2次三振，打擊率降至2成89。

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海盜全場敲出13支安打，紐曼（kevin Newman）、J史托林斯（Jacob Stallings）和貝爾（Josh Bell）接力開轟，這也是貝爾本季第30轟，率領球隊終場以10：2大勝，23歲菜鳥投手凱勒主投5局失2分（1分責失），收下大聯盟生涯首勝。

パイレーツ戦 1日目

第4打席 内野安打 #大谷翔平 #shoheiohtani

NHK BS pic.twitter.com/M1nehmnxCp — umaｰ3ｰsukisuki （@uma3sukisuki0） 2019年8月13日

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