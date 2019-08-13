日職》補王柏融、觀眾人數仍下滑 日本火腿跌幅全12隊最多

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒今年至今已打了641場比賽，還剩下217場未打，日媒《Full-Count》分析全12支球隊的觀眾人數，中央聯盟以阪神虎最佳，而太平洋聯盟仍以軟銀最優，但洋聯戰績第二的日本火腿，今年補進「大王」王柏融，平均觀眾人數為2萬6374人排洋聯第二，卻比去年下滑4.9％。

日媒《Full-Count》指出，日本職棒一年共有858場比賽，還有217場未打。目前阪神虎主場打了55場比賽，平均觀眾人數為4萬3217人，比去年平均人數增加5.8％；央聯第二佳是讀賣巨人，共54場主場賽事，場均人數為4萬2643人，比去年平均人數增加2.3％；央聯第三則為橫濱DeNA，至今共56場主場賽事，平均人數為3萬16657人，比去年增加12.4％是全聯盟最佳。

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東京巨蛋。（資料照、記者林正堃攝）

央聯第四為廣島鯉魚，共53場主場賽事，平均有3萬1229人次，比去年增加0.7％；中日龍至今打了50場主場賽事，場均觀眾人數為3萬982人，比去年增加2.5％；養樂多的觀眾人數是央聯六隊最差，場均人數為3萬4520人次，跌幅約0.5％。

該媒分析，阪神虎去年受到下雨、颱風影響，有11場比賽被迫中止，本季至今僅2場比賽停賽。而橫濱DeNA的觀眾人數增加主因在於擴張座位數；此外，央聯本季至今整體觀眾人數，比去年成長約3.7％。

札幌巨蛋。（資料照，記者陳志曲攝）

洋聯部分，軟銀至今打了56場主場賽事，平均每場有3萬6504人，仍是洋聯最佳，比去年增加約1％；日本火腿主場比賽進行53場，場均人數為2萬6374人，卻比去年下滑4.9％，是全聯盟跌幅最多的球隊；樂天至今有53場主場賽事，平均有2萬5511人，比去年上升6.4％。

西武至今進行51場主場比賽，平均觀眾人數為2萬5283人次，比去年上升1.8％；歐力士至今52場主場賽，平均觀眾人數為2萬3721人，比去年上升5.1％；羅德打了54場主場賽，平均觀眾人數為2萬2377人，比去年下滑3.5％；此外，太平洋聯盟整體增加約1.7％。

該媒指出，日職至今共641場比賽，總觀眾人數為1964萬974人，平均每場觀眾人數為3萬641人，比去年增加1.7％。

樂天主場：樂天生命park宮城球場。（資料照、記者陳志曲攝）

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