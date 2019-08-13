NBA》新賽季對上老東家 康利：職業生涯中最艱難的時刻

曾簽下史上最大約的康利今夏轉戰爵士。（資料照， USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕前灰熊明星後衛康利（Mike Conley）今夏告別待了12個賽季的曼菲斯，被交易至爵士，近日他接受記者採訪表示，下賽季重返灰熊主場FedExForum將是他職業生涯中最艱難的時刻。

康利在2007年選秀中於首輪第4順位被灰熊選中，2016年灰熊以5年1.53億美元與他續約，生涯至今12年雖沒入選過明星賽，但繳出的全能表現足以奠定他在球隊一哥角色，出賽場數、得分、助攻、抄截和三分球，都高居灰熊隊史第一，曾6度帶領球隊闖進季後賽，並三次獲頒NBA最佳運動精神獎。

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康利被交易至爵士，但仍身受曼菲斯球迷喜愛，灰熊老闆佩拉（Robert J. Pera）日前也曾表示，計畫退休康利11號球衣，感謝他12年來對球隊的貢獻，並預告下賽季爵士造訪FedExForum時，球迷將會起立給康利最熱烈的掌聲，按賽程規劃爵士將在11月16日及30日造訪曼菲斯。

康利近日向《HoopsHype》作家Alex Kennedy透露下賽季重返灰熊主場的心情，「我肯定會有很多情緒，但我不是一個在球場上表現出很多情感的人，無論好壞，這可能是我職業生涯中更艱難的時刻之一。」

康利在灰熊12年生涯留下場均14.9分、3個籃板、5.7次助攻，投籃命中率44.1%。

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