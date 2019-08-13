網球》人生好苦！英國希望穆雷復出 辛辛那提男單一戰出局

「英國希望」穆雷傷癒復出後的首場男單比賽，就苦吞敗仗。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網大滿貫暖身的辛辛那提網賽，「英國希望」穆雷（Andy Murray）傷後復出苦吞敗仗，兩個4：6不敵法國對手賈斯奎特（Richard Gasquet），暌違7個月單打出擊卻一戰出局，令這位前世界球王已不考慮美網男單賽程，大滿貫重出江湖得拖到明年。

32歲的穆雷是網壇四巨頭，今年初澳網賽前宣布，近年飽受髖關節舊傷所擾，可能在溫網結束退休，所幸他接受金屬髖關節手術復健順利，今夏重返球場不但參與男雙，溫網還與美國天后小威廉絲（Serena Williams）攜手混雙，如今「英國希望」更在相隔大半年後，首度嘗試難度更高的男單賽事。

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只不過，世界男單排名已跌至324的穆雷，首輪就陷入苦戰，開賽與賈斯奎特互破之後，第7局再被破發丟掉首盤；次盤他又在第1個發球局失守，一路苦追不成，直落2受挫無緣逆轉開胡。其實辛辛那提對穆雷意義非凡，2005年他在這項名人賽首度獲勝，2008年更頭一回奪該等級大賽冠軍，「老實說，我不知道要期待什麼。」穆雷自認還得調整，尤其腳步在賽事尾段有些沉重，值得慶幸的是，歷經1小時36分鐘激戰，身體並沒感到不適，「我得面對現實，必須持續提升場上狀態，尤其擊球手感需要時間適應。」

「英國希望」穆雷傷癒復出後的首場男單比賽，就苦吞敗仗。（美聯社）

「英國希望」穆雷。（美聯社）

法國好手賈斯奎特。（美聯社）

辛辛那提網賽，「英國希望」穆雷首戰輸球，賽後和法國好手賈斯奎特致意。（法新社）

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