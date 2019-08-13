LLB世界次青少棒》田明倫飆6K敲超前安 台灣逆轉勝墨西哥

LLB世界次青少棒錦標賽，台灣隊7：4逆轉勝墨西哥，圖為1後援投手田明倫。（桃園市長教育局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕 由桃園市新明國中所組成的台灣青少棒隊，由總教練黃湋志帶領參加2019世界少棒聯盟世界次青少棒錦標賽問鼎7連霸，今天第2戰對上墨西哥隊，以7：4逆轉勝墨西哥隊，取得2連勝！此戰由黃博言掛帥先發，主投1.2局，被敲6安打失4分；田明倫後援5.1局表現亮眼，投出6次三振，僅被擊出1支安打。

今天首局墨西哥隊以連續3支安打攻占滿壘，兩出局後又轟出滿貫全壘打，台灣隊以0：4落後。2局上台灣隊開始反攻，許庭綸率先擊出二壘安打，接著簡瑋興、彭立弘及王緯綸接連保送上壘擠回第1分，胡孟智手接著以高分犧牲打再追回1分，二局結束暫以2：4落後。

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LLB世界次青少棒錦標賽，台灣隊7：4逆轉勝墨西哥，圖為王緯綸奮力揮棒。（桃園市長教育局提供）

第6局台灣隊吹起反攻號角，由潘詳淯擊出二壘安打後，彭立弘保送上壘，王緯綸敲出右外野飛球造成墨西哥隊守備失誤，再追回1分，胡孟智接著也被保送上壘，田明倫適時擊出一二壘間穿越安打，帶有2分打點，台灣隊逆轉以5：4超前墨西哥。

7局上台灣隊攻勢再起，許庭綸觸身球上壘，彭立弘接著被保送，壘上跑者趁投手暴投攻占二三壘，王緯綸接著又1支安打帶有2分打點，再添2分保險分；7局下墨西哥未能再得分，終場台灣隊以7：4戰勝墨西哥隊，拿下比賽第2勝。

下場比賽將於當地時間14日下午5點（台灣15日上午5點）對戰代表波多黎各區的瓜亞馬隊。

LLB世界次青少棒錦標賽，台灣隊7：4逆轉勝墨西哥，圖為先發投手黃博言。（桃園市長教育局提供）

LLB世界次青少棒錦標賽，台灣隊7：4逆轉勝墨西哥，圖左1總教練黃湋志、中王緯綸、右1彭立宏。（桃園市長教育局提供）

LLB世界次青少棒錦標賽，台灣隊7：4逆轉勝墨西哥。（桃園市長教育局提供）

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