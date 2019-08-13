足球》重返巴塞隆納好「複雜」 皇馬可能成內馬爾新東家

內馬爾（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巴西足球巨星內馬爾（Neymar）今年夏天確定離開巴黎聖日耳曼隊（PSG），外界猜測內馬爾最有可能重返巴塞隆納，不過最近的情勢出現變化，皇家馬德里可能成為內馬爾的新東家。

上週末PSG以3:0打敗尼姆，當時有許多球迷高舉反內馬爾的標語，表示對於不斷拖延的交易失去耐性，PSG體育總監Leonardo則證實球隊將於今年夏天交易出內馬爾，目前皇馬與巴塞隆納正在談判。

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（資料照，法新社）

今夏之初，內馬爾重返巴塞隆納看似最有可能的結局，不過皇馬對於扭轉情勢越來越具信心，不僅球隊高層態度積極，隊上球員也直接打給內馬爾表示皇馬的歡迎之意，努力在9/2西班牙市場關閉之前說服內馬爾加盟。

巴塞隆納後衛皮克（Gerard Pique）上週與內馬爾坦白球隊的狀況，表示要讓內馬爾重返巴塞隆納實在「複雜」，巴塞隆那無法符合PSG要求的價碼，因此可能計畫以球員交換的方式取代。

內馬爾是皇馬老闆佩雷斯（Florentino Perez）關注已久的目標，他曾經在內馬爾加入巴塞隆納之前與之後多次試圖簽下這位搶手球星。皇馬總教練席丹（Zinedine Zidane）則有意將高薪的球員貝爾（Gareth Bale）及J羅（James Rodriguez）在市場關閉前交易走，不過皇馬目前尚未收到任何滿意的出價。

馬德里週日與羅馬最後一場季前賽，席丹被提問是否希望內馬爾在下個賽季加入？他回答，我們目前只專注現有球隊及球員，「下週六聯盟賽即將開打，我們的心思只在那上面。」並未正面回答內馬爾的去向問題。

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