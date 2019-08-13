MLB》狂！明星野手初登板1局無失分 下個半局馬上開轟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕4屆全明星野手金斯勒（Ian Kinsler），今天在與光芒隊的比賽當中於第9局球隊大幅落後時上場投球，生涯初登板的他不僅投出無失分的一局，更在下個半局敲出2分砲，完成生涯第1999支安打。

今天的教士與光芒之戰，光芒在前6局僅取得3：2領先，到了第7、8兩局猛灌7分奠定勝局。教士隊眼看大勢已去，不想多消耗投手，因此便派出今天沒有先發的金斯勒出來投球。

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金斯勒雖然一上場就投出觸身保送，又被敲出安打，但他接著讓赫雷迪亞（Guillermo Heredia）敲出游擊強勁滾地球，小老弟塔提斯（Fernando Tatis Jr.）展現美技協助老大哥完成雙殺，金斯勒隨後再度投出兩次保送，最後讓賈西亞（Avisail Garcia）打出三壘平飛球被接殺，成功完成1局的投球任務。

4屆全明星野手金斯勒今天生涯初登板，主投1局無失分。（美聯社）

下個半局金斯勒直接上場打擊，面對光芒後援投手Andrew Kittredge投出的96英哩偏高速球，他一棒就將小白球轟到左外野形成一發2分砲，同時這也是他生涯的第1999安。

賽後金斯勒說道，自己的手臂接下來幾天應該會很痛，不過這真的很好玩。這場比賽金斯勒的球速最快來到接近82英哩。

本季金斯勒的表現不理想，僅有.217/.278/.646的打擊三圍，目前大多數擔任大物新秀烏里耶斯（Luis Urias）的替補。

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