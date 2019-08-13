體育表演會小巨蛋登場 楊丞琳壓軸獻唱

體育署署長高俊雄（左（四）與中華奧會秘書長沈依婷（左六）出席運動表演會啟動記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕連續舉辦5年的SUPER STAR體育表演會，將於9月21日在台北小巨蛋盛大開演，今舉辦啟動記者會，邀請超過20組全國頂尖體育團隊聯演，同時邀請南韓跆拳道團體K-Tigers來台獻技，知名女歌手楊丞琳將壓軸獻唱，為台灣健兒喝采。

體育表演會為9月9日國民體育日系列活動之一，整合運動專業技能與表演藝術，今邀請體育署長高俊雄、中華奧會秘書長沈依婷等嘉賓，出席啟動記者會，並播放由周天成等台灣好手拍攝的30秒宣傳短片。

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今年除透過聲光效果帶來顛覆想像的舞台表演，更首次使用630吋LED巨型地屏螢幕，將表演結合地面影像動畫，詮釋出不同於以往的節目設計。

此外，本次邀請韓國的跆拳道團體K-Tigers來臺演出，體育表演會今年表演全面進化，一共設計10項精彩節目，將龍舟與3座機械手臂等大型道具搬至現場，完整重現體育項目精髓，更邀請超過20組全國頂尖體育團隊聯演。

體育表演會今舉行啟動記者會邀請活力四射的啦啦隊熱情演出。（記者吳孟儒攝）

除國立臺灣師範大學跆拳道隊、國立臺北教育大學街頭健身及飛盤社團、苗栗縣後龍國小、臺北市立大學棒球隊等頂尖體育團隊以外，還有裕隆納智捷籃球隊、Monster社會隊、中華民國體育運動舞蹈總會、HRC B-Boy、Seeker Dragon Boat Club、舞空術娛樂事業有限公司等專業隊伍，更邀請了由藝人組成的臺灣SUN STAR明星棒球隊。

此外，今年活動主持人由浩子以及初次踏上體育表演會舞臺的莎莎擔綱，而國民體育日代言人安心亞將化身女神結合武術表演並挑戰高空特技，更擔任中場表演嘉賓，壓軸邀請楊丞琳獻唱，為當天的體育表演及台灣健兒喝采，並號召全場民眾給予2020年將參加東京奧運的選手們最大的支持。

國民體育日體育表演會將在17日（六）下午1點正式開放網路索票，有興趣民眾請上網搜尋活動官網「i 運動」（http://isports.sa.gov.tw/），無法至小巨蛋的民眾，當天也可在電視及網路平台收看直播。

體育署署長高俊雄受訪。（記者吳孟儒攝）

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