中職Live》林智勝左外野追平轟！ 統一 2：2 兄弟

第五局

5上，林靖凱敲安上壘，林安可打出右外野方向穿越安打，一、三壘有跑者。 潘武雄滾地出局，高國慶被故意四壞保送，蘇智傑滿壘打成雙殺，三出局。

第四局

4下，一出局後陳子豪點出內野安打上壘，林智勝敲出左外野兩分彈追平，統一 2：2 兄弟。詹子賢遭到三振出局，蘇緯達選保送上壘，張志豪被三振，三出局。

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4上，高國慶、蘇智傑安打上壘，一、二壘有人，楊家維擊出三壘方向滾地球，蘇智傑被封殺，一、三壘有人。林祖傑界外飛球出局。郭峻偉適時安打帶有1分打點，統一2：0領先，羅國龍飛球出局，三出局。

第三局

3下，兄弟三上三下。

3上，兩出局後，王威晨發生失誤讓林靖凱上壘，林安可敲出二壘安打進帳打點，統一 1：0 兄弟。潘武雄飛球遭到張志豪美技接殺，三出局。

第二局

2下，林智勝靠著不死三振與捕手捕逸上一壘，詹子賢敲出游擊方向雙殺，蘇緯達靠著林祖傑失誤站上一壘，張志豪出局，三出局。

2上，高國慶敲安上壘。蘇智傑野手選擇上一壘，高國慶出局。蘇智傑盜壘被抓到仍盜上二壘，兄弟發動挑戰，挑戰成功，二出局。楊家維敲安上壘。林祖傑遭到三振，三出局。

第一局

1下，吳東融三壘滾地出局，王威晨安打上壘，陳子豪敲出雙殺打，變相三上三下。

1上，統一三上三下。

統一獅先發打線：

林靖凱 , 2B

林安可 , RF

潘武雄 , DH

高國慶 , 1B

蘇智傑 , LF

楊家維 , 3B

林祖傑 , SS

郭峻偉 , C

羅國龍 , CF

先發：亞力克

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中信兄弟先發打線

吳東融 , 2B

王威晨 , 3B

陳子豪 , RF

林智勝 , 1B

詹子賢 , LF

蘇緯達 , DH

張志豪 , CF

高宇杰 , C

王勝偉 , SS

先發：紐維拉

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