體育表演會邁向國際 韓國K-Tigers來台獻技

體育署署長高俊雄（左四）與中華奧會秘書長沈依婷（左六）出席運動表演會啟動記者會。（記者吳孟儒攝）

〔實習記者廖志軒／台北報導〕「SUPER STAR體育表演會」將在今年9月21日台北小巨蛋盛大演出，連續五年舉辦的體育表演會今年首次邁向國際，邀請韓國跆拳道團體K-Tigers來台演出，展現力與美的結合。

K-Tigers創立於1990年為韓國代表性跆拳道表演團體，以韓國當地音樂結合跆拳道品勢打響知名度，曾於美國、歐洲各地巡迴演出。這次邀請他們擔綱開場表演嘉賓，體育署署長高俊雄開心表示：「去年體育表演會門票三分鐘秒殺，成了今年的動力但也是壓力，讓活動節目不斷推陳出新，希望這次加強宣傳，讓更多民眾進場支持。」

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體育表演會邁向第五年，今年一共10項精彩節目、超過20組體育團隊演出，包括藝人組成的「SUN STAR明星棒球隊」、裕隆納智捷籃球隊、Monster啦啦隊等，除了表演節目力求突破，舞臺設計也別具巧思，首度打造630吋LED巨型地屏螢幕，要給民眾最好的視覺享受。體育署署長高俊雄說道：「選手在舞台上展現的運動專業，絕對不輸歌唱表演。」

此外，今年的中場表演由國民體育日代言人安心亞擔綱演出，將首次挑戰武術與高空特技的結合。精彩的壓軸則是天后楊丞琳獻唱，要為正在備戰2020東京奧運的中華健兒給予最大的支持。

2019體育表演會將於8月17日（星期六）下午1點開放網路索票，有興趣民眾可搜尋官網「i運動」。

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