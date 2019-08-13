日職》觸身球引爆怒火！ 西武、歐力士發生大亂鬥（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今天西武獅與歐力士之戰發生火爆場面，兩隊在4局就出現多達4次的觸身球，第四局森脇亮介的觸身球更讓雙方板凳清空，甚至演變成肢體衝突。

4局上半森脇亮介在滿壘時對若月健矢投出觸身球保送，由於先前西武獅隊的先發投手齊藤大將，已經投出兩顆觸身球引起歐力士隊的不滿，森脇亮介的這顆死球直接引爆歐力士的怒火，若月健矢直接向投手表達不滿，雙方板凳清空，歐力士選手直接衝上投手丘，雙方打成一團。

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根據日媒《Fell-Count》報導，在衝突發生當下，歐力士的一壘指導教練佐竹學衝向投手丘推了森脇亮介一把，導致雙方的衝突升級成肢體衝突，主審隨後將佐竹學給驅逐出場，主審也把這場比賽宣佈為警告比賽。

最終這場比賽由西武獅隊16安打進11分的攻勢之下，以11：4擊敗歐力士，拿下近期4連勝。梅希亞是西武獅隊這場比賽表現最好的打者，他單場敲出4安打回3分打點。

西武獅與歐力士因觸身球發生嚴重肢體衝突。（圖片取自太平洋聯盟）

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