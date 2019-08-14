王柏融有望對決陳冠宇 今日賽事預告與轉播

王柏融今日有望對決陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）

大聯盟同時有兩場轉播，其中一場為紅襪作客印地安人，各自推出強投先發，紅襪由近日狀況回穩、上一戰主投8局飆13K的塞爾（Chris Sale）對決印地安人克萊文傑（Mike Clevinger）。

另一場則是洋基在自家主場迎戰金鶯繼續進行系列賽，昨日兩隊雙重賽都由洋基獲勝，今洋基推出勝投王赫曼（Domingo German）先發掛帥，金鶯則由明斯（John Means）登板。

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日職也有兩場轉播，日本火腿將迎戰羅德，兩位台將「大王」王柏融及陳冠宇有望對決。火腿也推出本季第一指名吉田輝星，18歲的吉田本季第三度登板，先前拿下1勝1敗，防禦率6.75，羅德則是由左投小島和哉先發，力拚本季首勝。

中職今兩地開戰，統一獅及中信兄弟在花蓮球場進行系列賽第二戰，獅隊由左投江辰晏先發，中信則派出黃恩賜；另一邊富邦悍將作客Lamigo桃猿，進行洋投大戰，富邦由羅力先發，他目前拿下9勝6敗，防禦率2.96；猿隊李茲戰績10勝5敗，防禦率3.86。

MLB

7：00 紅襪 vs. 印地安人 FOX體育、FOX體育3台

7：00 金鶯 vs. 洋基 民視

日職

17：00 歐力士 vs. 西武 FOX體育

17：00 羅德 vs. 日本火腿 FOX體育2、3台

中職

18：35 統一獅 vs. 中信兄弟 緯來體育、愛爾達體育2台

地點：花蓮棒球場

18：35 富邦悍將 vs. Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1

地點： 桃園棒球場

並列聯盟勝投王的赫曼今先發登板。（資料照，美聯社）

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