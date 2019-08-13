跆拳道》史上最大規模！ 超過1800名選手同場競技

2019年全國中小學校跆拳道錦標賽，今起一連3天在新北市新莊體育館開打。（官方提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年全國中小學校跆拳道錦標賽，今起一連3天在新北市新莊體育館開打，連同對打、品勢將有超過千名選手同場競技，也是國內規模最大的學生跆拳道錦標賽。

「全國中小學校跆拳道錦標賽」由新莊區體育會跆拳道委員會承辦，今年在國小組的對打賽程中開始使用電子護具，讓小選手們提早與國際比賽接軌，熟悉國際賽事的得分技巧，盼此賽事能成為全中運的「季後賽」，刺激更多全國各地青少年與少年好手成長。

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此次比賽超過1800名選手參加，大會希望藉此比賽發揮跆拳道的奮戰精神，教育下一代優質的跆拳選手，讓跆拳道回歸最純粹的競技與挑戰自我的本質，鼓舞每個跆拳好手創造最佳成績。

此次比賽規模居歷年來人數之冠，承辦單位選擇在可容納超過5000名觀眾的新莊體育館進行比賽。新莊體育館可同時容納7個場地，且還有籃球場大小的熱身區域，相信選手們可以在這個寬敞優質的比賽場地中發揮最佳狀態。

大會為了激勵更多熱愛跆拳的選手參加，同時為鼓勵選手積極進攻，展現跆拳道足技特色，特別設有美技獎，以嘉勉選手。

2019年全國中小學校跆拳道錦標賽，連同對打、品勢將有超過千名選手同場競技。（官方提供）

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