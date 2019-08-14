MLB》不僅止於「好打者」 洋基大驚奇持續再進化！

洋基厄謝拉。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今年在洋基隊繳出驚人表現的厄謝拉（Gio Urshela），可能不僅僅只是脫胎換骨而已，他很有可能成為比他想像中更好的打者。

厄謝拉在昨天對上金鶯隊雙重賽首戰中，敲出一發超大號的461英呎全壘打，這是他本季第18轟，明星賽後厄謝拉一共敲出11發全壘打，是所有美聯選手當中最多的，與楚奧特（Mike Trout）、凱普勒（Max Kepler）、曼西尼（Trey Mancini）。

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本季厄謝拉的打擊率高達3成32，不過由於還沒打到足夠的打席，因此現在他的打擊率還不能被放進排行榜當中，若以他現在的打擊率進入排行榜，他將會排在美聯打擊王第二名，僅次於他的隊友拉梅修（DJ LeMahieu），而他現在正發展出他驚人的打擊力量。

拉梅修。（今日美國）

總教練布恩（Aaron Boone）表示，他從春訓的打擊練習就注意到厄謝拉的長打能力，他在與藍鳥隊的比賽也轟出了一發超大號的全壘打。「我對於他的力量並不會感到驚訝，他就是一名天生的打擊好手。」

最近7場比賽，厄謝拉有5場比賽敲出復數安打，最近18場比賽當中，他在73個打數當中擊出了33支安打，打擊率高達4成52，同時還有9發全壘打。

厄謝拉的隊友派克斯頓（James Paxton）也稱讚他的近況：「他的手感超火燙！他的表現太不真實了，他讓比賽變得簡單，很高興他在我們的隊上。」

派克斯頓。（今日美國）

厄謝拉最後也談到自己狀況：「就像我一直在說的，自信心。試著在每次站上打擊區時保持信心，並準備好每一顆球。」

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