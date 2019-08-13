日職》西武台灣日 型男主廚速水茂虎道開球

日本男星速水茂虎道為西武台灣日開球。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕進入第5年的「西武台灣日」13日在日本埼玉的西武球場登場。擔任台灣美食展宣傳大使的日本男星速水茂虎道，今年上場擔任開球來賓，本身也主持料理節目的速水表示，他非常喜歡逛台灣的市場、研究台灣料理的煮法，最愛的是早餐的糯米飯團，自己還下廚做了菜脯蛋和花生小魚干。

「西武台灣日」是由台灣觀光局與西武球團合作從5年前開始舉辦的活動，以往都是在每年4月季賽開賽時舉辦，今年首次移到8月13、14日，由於正值日本的盆節（中元節）期間，吸引了眾多球迷入場，掛著台灣燈籠的西武Ｍetlife巨蛋球場，顯得台味十足，現場還有台灣魯肉飯、台式炒麵攤位，讓球迷品嚐台灣美食，觀光局也提供5週年紀念特製吊牌和台灣香蕉免費大方送。

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台灣觀光局與西武球團合辦「西武台灣日」活動開設台灣美食攤位。（記者林翠儀攝）

最近才公布結婚喜訊的速水一登場，就收滿場球迷「新婚恭喜」的祝賀。對於人生首次擔任開球來賓，速水在接受訪問時表示，上場前練投500顆球，可能因為練投過度結果挖地瓜，他覺得很可惜，不過體驗到前所未有的緊張感，非常珍貴。

有型男主廚之稱的速水對於台灣料理很感興趣，到訪台灣不僅品嚐美食還要學習如何料理，他表示，去了台灣有很多「第一次」的體驗，例如到菜市場遇到了非常美味的釋迦，希望能介紹日本人不知道的台灣，下次他很想造訪古都台南，駐日副代表蔡明耀也到場向速水代言台灣美食表達謝意。

今天的開賽前暖場活動，除了西武的吉祥物Leo與Lina之外，還有來觀光局的喔熊組長與統一獅的吉祥物萊恩一起上場，統一獅啦啦隊也派出4位Uni-girls與西武啦啦隊一起熱舞。

統一獅啦啦隊也派Uni-girls與西武啦啦隊一起熱舞。（記者林翠儀攝）

場外遇到一位穿著郭泰源簽名球衣的資深西武球迷花見先生，花見表示，他是看著郭泰源投球長大的，球衣是「標哥」何信標送給他的，他很喜歡統一獅隊，經常去台南看球，而且幾乎每年都來參加西武台灣日活動。

資深西武球迷花見，特別穿了一件郭泰源簽名的統一獅球衣參加西武台灣日。（記者林翠儀攝）

統一獅啦啦隊也派Uni-girls與西武啦啦隊一起熱舞。（記者林翠儀攝）

台日吉祥物大會「獅」。（記者林翠儀攝）

西武吉祥物LIO和統一獅吉祥物萊恩。（記者林翠儀攝）



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