MLB》史普林格首局首球炸裂 葛蘭基加盟太空人二連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕作客白襪雙重賽首戰，葛蘭基（Zack Greinke）先發6局責失2分，連兩場獲隊友開轟支援，包括史普林格（George Springer）首局首打席首球全壘打，太空人以6：2贏球，葛蘭基加盟連2場摘勝投，差1場就達陣生涯200勝。

由於昨日因雨延賽，太空人今天與白襪進行雙重賽，第一場由葛蘭基先發主投，首局首打席就被敲安，但葛蘭基隨後製造雙殺和揮空三振，前3局都被對方上壘，不過都沒有失分，史普林格演出雷射肩助殺，但葛蘭基4、5局各挨一支二壘安打，被白襪追成2：2平手。

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史普林格首局首打席首球開轟。（USA TODAY Sports）

太空人前5局得分都來自陽春砲，包括史普林格首局首球擊出467英呎大號全壘打，艾圖維（Jose Altuve）則在3局上炸裂。被白襪追平後，太空人打線再度開張，最後4局各添1分，其中白襪奉送8次保送、3次捕逸和1次暴投，讓太空人超前取勝。

葛蘭基此役投完6局用102球退場，被敲7安責失2分，送出6K和2次保送，大聯盟官網認為，比起上回先發6局責失5分僅2K，葛蘭基今天的表現雖然沒有特別犀利，但已經足夠贏球，他摘下本季第12勝，加盟太空人連2場摘勝投，距離生涯200勝M1。

葛蘭基加盟後連2場摘勝投。（USA TODAY Sports）

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