甲子園》史上第6人！ 杉田翔太郎9上開轟 締造完全打擊 （影音）

杉田翔太郎③ 一塁手— おくら （@okura_NHSBC） August 13, 2019
（大阪八尾ボーイズ→敦賀気比）
8/13 國學院久我山高校戦
大会史上6人目となるサイクルヒットを達成
全安打のハイライト
①シングルヒット
②ツーベースヒット
③シングルヒット
④スリーベースヒット
⑤ツーランホームラン pic.twitter.com/XYVn4N4k0w
〔體育中心／綜合報導〕夏季甲子園昨進入第8日賽程，福井代表敦賀気比的杉田翔太郎，在9局上擊出兩分全壘打，締造完全打擊為史上第6人，單場6支5狂灌7分打點。
昨天最後一場比賽，由福井代表敦賀気比出戰西東京代表国学院久我山，敦賀気比三年級球員杉田翔太郎，擔任先發三棒一壘手，首局就擊出右外野安打，2局上掃出左外野二壘安打，3局上中間方向穿越安打，5局上敲出難度最高的三壘安打。
請繼續往下閱讀...
聽牌的杉田翔太郎，7局上首度挑戰，但擊成左外野飛球出局，9局上最後一次機會，杉田翔太郎掌握偏高球路，扛出右外野方向兩分全壘打，締造完全打擊，全場3萬多位觀眾轟動如雷，杉田翔太郎跑壘時也高舉右手，握拳為自己喝采。
杉田翔太郎成為夏季甲子園、史上第6位達成完全打擊的選手，為令和第一人，上一位是2004年由駒大苫小牧的林裕也完成。敦賀気比先發9人全員敲安、3人猛打賞，全隊猛掃22安，以19：3大勝挺進第三輪，下一戰對手將為德島代表鳴門對宮城代表仙台育英的勝隊。
#全国高校野球選手権大会 ２回戦で、 #敦賀気比（#福井）の #杉田翔太郎 選手が大会史上6人目の #サイクル安打 を達成しました。写真は左から、一回の単打、二回の二塁打、五回の三塁打、九回の本塁打です（撮影・松田優、小向英孝）https://t.co/bzT5gPvBHL #甲子園 #高校野球 pic.twitter.com/bTqmk1jmPe— 共同通信写真部 （@kyodo_photo） August 13, 2019
【大会8日目 第4試合 #国学院久我山（東東京） - #敦賀気比（福井）】— NHK甲子園 （@nhk_koushien） August 13, 2019
敦賀気比の #杉田翔太郎 選手が第6打席でホームランを打って、大会史上6人目の #サイクルヒット を達成しました。実に15年ぶりです。#甲子園 #高校野球 pic.twitter.com/IjAvEemuVk