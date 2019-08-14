甲子園》史上第6人！ 杉田翔太郎9上開轟 締造完全打擊 （影音）

杉田翔太郎③ 一塁手

（大阪八尾ボーイズ→敦賀気比）

8/13 國學院久我山高校戦

大会史上6人目となるサイクルヒットを達成

全安打のハイライト

①シングルヒット

②ツーベースヒット

③シングルヒット

④スリーベースヒット

⑤ツーランホームラン pic.twitter.com/XYVn4N4k0w — おくら （@okura_NHSBC） August 13, 2019

〔體育中心／綜合報導〕夏季甲子園昨進入第8日賽程，福井代表敦賀気比的杉田翔太郎，在9局上擊出兩分全壘打，締造完全打擊為史上第6人，單場6支5狂灌7分打點。

昨天最後一場比賽，由福井代表敦賀気比出戰西東京代表国学院久我山，敦賀気比三年級球員杉田翔太郎，擔任先發三棒一壘手，首局就擊出右外野安打，2局上掃出左外野二壘安打，3局上中間方向穿越安打，5局上敲出難度最高的三壘安打。

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聽牌的杉田翔太郎，7局上首度挑戰，但擊成左外野飛球出局，9局上最後一次機會，杉田翔太郎掌握偏高球路，扛出右外野方向兩分全壘打，締造完全打擊，全場3萬多位觀眾轟動如雷，杉田翔太郎跑壘時也高舉右手，握拳為自己喝采。

杉田翔太郎成為夏季甲子園、史上第6位達成完全打擊的選手，為令和第一人，上一位是2004年由駒大苫小牧的林裕也完成。敦賀気比先發9人全員敲安、3人猛打賞，全隊猛掃22安，以19：3大勝挺進第三輪，下一戰對手將為德島代表鳴門對宮城代表仙台育英的勝隊。

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