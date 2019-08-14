網球》謝淑薇辛辛那提女單勝中國一姊王薔 挺進32強

謝淑薇。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕美網暖身的辛辛那提網賽女單首輪賽事，台灣一姊謝淑薇今天以直落二擊敗世界女單第17名、大會第15種子的中國一姊王薔，挺進次輪32強。台灣女雙「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴則在首輪不敵對手。

謝淑薇和王薔兩人先前交手6次，各取得3勝。不過包含去年廣島女網賽、今年斯圖加特公開賽，都是謝淑薇贏球；而王薔今年在世界女單排名一度高居第14名，目前排在第17名。謝淑薇則排在女單第30名

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此戰謝淑微首盤一度以1：3落後，她在第6局、第8局二度破對手發球局，連拿5局，反以6：3收下第一盤；第二盤雙方互保前4局發球局，謝淑微在第5局破發，最後以6：4獲勝，謝淑微耗費1小時23分鐘晉級次輪。

謝淑微下場將碰上世界女單第46名的美國選手布蕾蒂（Jennifer Brady），若這場能贏球，就會碰上現任球后大坂直美。

中國一姊王薔。（資料照，法新社）

而女雙部分，名列大會第6種子的台灣女雙「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴，則是以3：6、6：1、7：10，最後在第三盤搶十中，不敵美國名將瑪泰克珊德絲（Bethanie Mattek-Sands）/美國選手范德維琪（CoCo Vandeweghe）的組合，首輪就遭到淘汰。

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