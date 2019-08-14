籃球》曾被看好成為姚明2.0 周琦「美」夢碎確定重返CBA

周琦。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕去年12月遭休士頓火箭釋出的中國中鋒「大魔王」周琦，雖然不打算放棄美國夢，今年2月還重返美國訓練找機會，不過歷經將近8個月的漫長等待，卻仍未盼到一紙NBA球隊合約，也黯然結束美國的尋夢之旅，而昨中國CBA球隊新疆男籃在官網上宣布已和周琦達成合約，新球季周琦重披新疆隊戰袍在CBA亮相。

身高有216公分高的周琦曾被譽為中國版諾威斯基、小姚明，在2016年NBA選秀會中，被火箭以第二輪第43順位選中，但未赴美挑戰NBA，選擇先留在CBA磨練，場均有16分10籃板2.3火鍋，幫助新疆隊奪隊史首冠，還獲最佳防守球員，季後才與火箭簽約，也讓周琦成為自王治郅、巴特爾、姚明、易建聯、孫悅之後，第6位征戰NBA賽場的中國選手。

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周琦在2017-18賽季正式踏上NBA戰場，出賽18場平均上場時間為6.9分鐘，場均1.2分、1.2籃板、0.8次阻攻。不過，去年球季開打後，周琦僅為火箭出賽過1場，只上場了1分鐘，拿下2分，還多次因傷遭下放發展聯盟，讓原看好他成為姚明接班人的火箭，失去耐心不願再等他健康回歸，去年12月決定把他釋出。

周琦被火箭裁掉後，一度傳出將加盟CBA遼寧男籃，不過昨昔日母隊新疆男籃在官網拋出震撼彈，宣布近日已與周琦完成簽約，他將正式回歸廣匯俱樂部，「大魔王」人生也終於落幕。

新疆隊昨拋出震撼彈，宣布已與周琦完成簽約。（圖片擷取自新疆隊微博）

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