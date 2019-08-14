MLB》紅襪傳奇球星傳有意參選議員 川普大讚：太棒了

席林傳出有意參選國會議員。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據報導，政治立場鮮明的前紅襪傳奇球星席林（Curt Schilling）近日傳出有意參選國會議員，而美國總統川普也在推特提到這項消息並表示：「太棒了！」

據了解席林是在寫給《亞利桑那共和報》的一封郵件表明態度：「我還沒準備好馬上做這件事，當事情更確定的時候我就會實行，但現在都是在考慮階段。」席林提到，雖然亞歷桑納州並非自己成長的地方，但「讓每個種族、宗教、性傾向的次等公民與非法移民都成為亞歷桑納州的公民是非常反美國主義的，當我們已經有許多無家可歸的退伍軍人以及小孩時，那些主張要把稅收花在越過邊界走私毒品的人及小孩的官員都該被踢下來。」

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席林是川普的死忠支持者，參選的意願當然也獲得現任總統的高度支持，但他的態度仍然有所保留，「我還沒有公開地說過什麼，」他日前接受廣播訪問時也說道，「我和我的妻子還在討論這件事，但她的態度愈來愈趨於支持我參選了，距離確定下來還有一些事情需要討論，一切都還在考慮當中。」

席林在2001為響尾蛇拿下世界大賽冠軍，3年後幫紅襪打破多年的貝比魯斯魔咒，著名的血襪事件讓他從此成為不可或缺的奪冠功臣，退休後他經常以保守派的言論引起爭議，2016年也因為在社群媒體的激進言論遭到ESPN開除。

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