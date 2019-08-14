辛辛那提網賽》捧溫網金盃後首戰 球王喬帥直落二強勢晉級

喬帥溫網後首戰直落二晉級。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕為美網暖身的辛辛那提公開賽，現任球王喬科維奇（Novak Djokovic）在次輪面對地主選手奎利（Sam Querrey）以直落二7：5、6：1取得勝利，去年在這裡湊齊9座1000級大師賽、成為網壇史上第一位「金大師」的喬帥將在這項賽事尋求衛冕。

這是喬帥在溫布頓奪冠後首度參賽，他一開賽還未完全找回手感，第1個發球局就遭到破發，不過隨後在第6局破發回來、雙方再度各自保發後，關鍵第12局喬帥把握住第二個盤末點、成功破發，避免戰局進入搶7，先以7：5拿下第一盤。

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進入次盤，球王雖兩度面臨破發點，仍能順利保發，第4局他成功破發，順利取得3：1領先，之後喬帥沒有再讓奎利拿下任何1局，最後花費1小時18分直落二獲勝，他全場有24個致勝球、發出15記Ace。

喬科維奇下一輪對手將是13種子東道主伊斯納（John Isner）以及西班牙好手布斯塔（Pablo Carreno Busta）之間的勝方。此外喬帥本次亦有參加男雙賽事，他與同胞好手提普塞拉維奇（Janko Tipsarevic）的塞爾維亞組合不敵第二種子科伯特（Lukasz Kubot）梅洛（Marcelo Melo）波蘭／巴西搭檔，首輪就遭到淘汰。

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