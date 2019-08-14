MLB》新王牌赫曼奪第16勝暫居勝投王 洋基15連勝金鶯

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基新王牌赫曼（Domingo German）今天在主場先發迎戰金鶯，他主投7局送出7次三振，挨了2發陽春砲失掉2分，終場洋基以8：3獲勝。赫曼獲本季第16勝，獨居大聯盟勝投王。

洋基首局就靠拉梅修（DJ LeMahieu）陽春砲先馳得點，2局下梅賓（Cameron Maybin）敲2分打點的適時安打。金鶯則在4局上靠桑坦德（Anthony Santander）敲陽春砲追回1分。

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洋基在4局下猛攻，賈吉（Aaron Judge）敲帶有2分打點的二壘安打，厄謝拉（Gio Urshela）揮安攻回1分，桑契斯（Gary Sanchez）也敲二壘安再添1分，洋基單局攻4分擴大分差。

金鶯威克森（Stevie Wilkerson）5局上敲陽春砲，但下半局洋基塔克曼（Mike Tauchman）敲二壘安又打回1分。金鶯後半段只在第9局靠努內茲（Renato Nunez）陽春砲得分，洋基最後以8：3贏球。

洋基王牌赫曼。（法新社）

赫曼今先發7局用93球有65顆好球，被敲5安包含2發陽春彈，失掉2分，送出7次三振、1次保送，獲得本季第16勝暫居全大聯盟最多，賽後防禦率微3.96；金鶯先發明斯（John Means）投3.2局失6分，吞本季第8敗。

洋基贏球後，成為本季首支達到80勝的球隊，條紋軍團對戰金鶯取得15連勝；而洋基隊此戰又對金鶯開轟，今年對金鶯共敲60轟，續寫紀錄。

（影片來源：大聯盟官網）

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