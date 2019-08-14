MLB》水手席格獲「助攻」三響砲 菊池雄星勝投仍難產（影音）

〔體育中心／綜合報導〕水手今天上演煙火秀，席格（Kyle Seager）生涯首次單場三響砲，二度與墨菲（Tom Murphy）背靠背開轟，水手以11：6大勝老虎，日籍先發菊池雄星僅投3.1局，連7場挨轟無緣勝投。

老虎今由左投波伊德（Mattew Boyd）先發，3局上暴投首度掉分，4局上被席格和墨菲背靠背開轟，連挨2發陽春砲。6局上隊友守備失誤，波伊德保送，再被席格擊出追平三分砲，墨菲單場第2次背靠背炸裂，追加超前陽春砲，也把波伊德轟退場。

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2度與墨菲背靠背炸裂，席格生涯首度單場三響砲。（USA TODAY Sports）

老虎換投仍壓不住水手猛攻，高登（Dee Gordon）敲安、靠暴投上二壘，水手追加2支二壘安打，單局猛攻6分反以9：6超前，9局上席格獲對手守備「助攻」，生涯首度單場三響砲、隊史近9年首次，單場6打點追平生涯紀錄。

菊池雄星此役先發早早結束，3局下挨2支二壘打掉1分，4局上挨轟問題再現，被老虎開局連4棒敲安，包括2支全壘打，隨後再挨二壘打後被換下場，此役無關勝敗，個人連7場挨轟，將近2個月沒有勝投。

菊池雄星僅投3.1局責失5分，連7場挨轟、近2個月無勝投。（USA TODAY Sports）

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