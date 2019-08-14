MLB》阿庫尼亞今開轟再寫新猷 本季有機會挑戰超狂紀錄

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊去年國聯新人王阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）本季毫無二年級生症候群跡象，今天在主場面對大都會的比賽中，除扛出本季第34轟、成為史上第五年輕寫下生涯60轟的選手，更被官網點名有機會挑戰單季「40轟、40盜」的紀錄。

今年12月才要滿22歲阿庫尼亞，今在4局下勇士以3：1領先時，從大都會先發投手惠勒（Zack Wheeler）手中擊出一發陽春砲，幫助球隊擴大領先，這轟也讓阿庫尼亞成為史上第5位22歲以前就能達成60轟的選手，前五位分別是歐特（Mel Ott）、康尼格利亞羅（Tony Conigliaro）、 馬修斯（Eddie Mathews）、羅賓森（Frank Robinson）以及小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），5位球星裡有4位都進駐名人堂。

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此外，阿庫尼亞也被官網點名有望挑戰「40轟、40盜」此項難得的紀錄，目前他以28盜暫居國聯盜壘王，「30轟、30盜」已經近在眼前，屆時將僅次於楚奧特（Mike Trout）成為史上第二年輕完成此紀錄的選手。

而剩下的41場比賽中，阿庫尼亞僅需要6發全壘打、以及12次盜壘就能達到「40－40」，依照目前他在明星賽後已經敲出12轟、寫下15盜的速度來看，機會不可不謂不大。若真能順利達標，他將成為第五位、也是史上第四年輕完成此紀錄的選手，前四位分別是1988年坎塞柯（Jose Canseco）、1996年的邦茲（Barry Bonds） 、1998年的A-Rod以及2006年的索里安諾（Alfonso Soriano）。目前最年輕的紀錄保持人為A-Rod，他在22歲那年達成。

阿庫尼亞。（法新社）

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