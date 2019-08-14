世界盃》比美國隊還慘！熱火球星傷退 加拿大隊快沒人打了

熱火球星歐利尼克（左）和暴龍球星羅利（右），都確定因傷無緣本屆世界盃。（資料照，美聯攝）

〔體育中心／綜合報導〕今年世界盃美國隊在徵召球員參賽吃足苦頭，昨天暴龍明星後衛羅利（Kyle Lowry）也傷退讓美國隊星度再減，不過有一隊比他們還要更慘，就是由暴龍總教練納斯（Nick Nurse）領軍的加拿大，而他們今天又再傳噩耗，日前在熱身賽中不慎滑倒的熱火球星歐利尼克（Kelly Olynyk），確定將因傷退出國家隊。

本季幫助暴龍抱回隊史24年來首座總冠軍金盃的總教練納斯，風光升官擔任加拿大男籃的總教練，領軍出征今夏在中國舉辦的世界盃。

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不料加拿大和本屆的美國隊一樣，在排定參賽陣容時卻遇上大麻煩，加拿大起初公佈的訓練營名單中有17名NBA球員，在被金塊頂薪續的J.穆雷（Jamal Murray）因為腳踝受傷退出，2019選秀探花巴瑞特（R.J. Barrett）也因為夏季聯賽時受傷決定不打世界盃，歐利尼克退出後，目前確定參賽的只剩下4位。

為了備戰世界盃，當地時間上週三加拿大男籃與奈及利亞男籃進行熱身賽，不過比賽打到第三節，歐利尼克一次突破準備過人時，卻在沒有任何碰撞的情況下卻突然滑倒在地，抱住腳表情看起來相當痛苦，而奈及利亞球員見狀走上前將他拉起，不過歐利尼克起身後卻又馬上倒地，最後在場邊工作人員的攙扶下退場，檢查後證實為膝蓋挫傷。

歐利尼克受傷影片這邊看

雖然原本歐利尼克預計休息一週後，就會回歸，不過稍早他的經紀人Greg Lawrence卻宣布他將退出加拿大國家隊消息，而歐利尼克不但是加拿大隊陣中最資深的球員，之前也被總教練納斯看好將成為主要火力輸出，不料今卻傳出退賽消息，讓被與澳洲、立陶宛以及塞內加爾等強敵分在同一組的加拿大隊，恐怕得面對更加嚴峻的考驗。

愈來越多球員傷退，讓加拿大主帥納斯大傷腦筋。（資料照，美聯社）

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