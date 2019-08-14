MLB》陳偉殷後援核爆 挨3轟掉6分創本季第二慘

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今天在主場對上國聯龍頭道奇，台灣左投陳偉殷中繼2局，卻挨了3轟失掉6分，創今年第二慘的表現。終場馬林魚以1：15慘敗。

道奇第2局靠暴投先得1分，4局上席格（Corey Seager）敲兩分砲，史密斯（Will Smith）敲陽春砲，道奇單局得3分。馬林魚4局下靠安德森（Brian Anderson）二壘安攻回1分。

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陳偉殷挨轟。（美聯社）

馬林魚先發山本喬丹投5局失4分後，第6局由陳偉殷接替後援，卻遭史密斯敲兩分彈，中斷連8局沒有失分表現。

陳偉殷第7局續投，遭加利克（Kyle Garlick）、馬恩西（Max Muncy）連敲二壘安失掉1分後，下棒透納（Justin Turner）敲兩分砲，貝林傑（Cody Bellinger）也揮陽春彈，讓陳偉殷單局失掉4分。

馬林魚最後以1：15輸球，吞下二連敗。而道奇成為繼洋基後，第二支獲得80勝的球隊。

陳偉殷被敲全壘打。（法新社）

陳偉殷今中繼投2局被敲6安都是長打，其中有3發全壘打，失掉6分，另有2次三振，賽後防禦率升至7.06，也中斷近4場無失分表現。

這是陳偉殷自美國時間4月9日對紅人2局失10分以來，本季第二糟的表現；此外，陳偉殷今年球季後援51局，就被敲12發全壘打。（更新時間：1033）

（影片來源：大聯盟官網）

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陳偉殷。（今日美國）

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