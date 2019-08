MLB》這是好球？小熊坎普無奈吞K 美網友批史上最糟判決

〔體育中心/綜合報導〕芝加哥小熊今天在客場對上費城費城人,9局上小熊坎普(Tony Kemp)打擊時,對方丟一顆外角偏高速球,未料主審福斯特(Marty Foster)卻判定好球,讓坎普無奈吞K。小熊終場以2:4輸球。

小熊打完前8局落後2分,9局上首名打者拉克羅伊(Jonathan Lucroy)挨觸身球上壘,輪到坎普打擊,在2好1壞的情況下,費城人終結者內里斯(Hector Neris)投一顆外角偏高的95英哩速球,但主審認定好手,做出拉弓的三振動作。

坎普對此相當不滿,上前和主審爭論,小熊教頭梅登(Joe Maddon)也在休息區大聲向主審質疑好球帶。小熊最後以2:4不敵費城人。

許多美國網友也質疑這主審的好球帶判決,「這是我看過最糟的好球判決」、「太糟了」、「該是引進電子好球帶了」;《ESPN》記者Jesse Rogers表示,根據《ESPN Stats & Info》的數據指出,那顆判好球的機率是「0」。

小熊先發昆塔納(Jose Quintana)投6局飆出生涯新高14次三振無關勝敗,萊恩(Kyle Ryan)中繼0.1局失1分吞本季第3敗;費城人先發瓦加斯(Jason Vargas)同樣投6局失2分無關勝敗,帕克(Blake Parker)後援1局無失分獲第2勝。內里斯1局無失分獲本季第21次救援成功。

Not. Even. Close. A brutal called strike 3 by umpire Marty Foster in the 9th of a tight ball game to @tonykemp. #Cubs v #Phillies https://t.co/RgffQs65vg pic.twitter.com/PZnvBNh0wP