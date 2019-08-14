MLB》這是好球？小熊坎普無奈吞K 美網友批史上最糟判決





WTF is that call? pic.twitter.com/cYIEqvpeeE — Rob Friedman （@PitchingNinja） August 14, 2019

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊今天在客場對上費城費城人，9局上小熊坎普（Tony Kemp）打擊時，對方丟一顆外角偏高速球，未料主審福斯特（Marty Foster）卻判定好球，讓坎普無奈吞K。小熊終場以2：4輸球。

小熊打完前8局落後2分，9局上首名打者拉克羅伊（Jonathan Lucroy）挨觸身球上壘，輪到坎普打擊，在2好1壞的情況下，費城人終結者內里斯（Hector Neris）投一顆外角偏高的95英哩速球，但主審認定好手，做出拉弓的三振動作。

請繼續往下閱讀...

坎普對此相當不滿，上前和主審爭論，小熊教頭梅登（Joe Maddon）也在休息區大聲向主審質疑好球帶。小熊最後以2：4不敵費城人。

許多美國網友也質疑這主審的好球帶判決，「這是我看過最糟的好球判決」、「太糟了」、「該是引進電子好球帶了」；《ESPN》記者Jesse Rogers表示，根據《ESPN Stats & Info》的數據指出，那顆判好球的機率是「0」。

小熊先發昆塔納（Jose Quintana）投6局飆出生涯新高14次三振無關勝敗，萊恩（Kyle Ryan）中繼0.1局失1分吞本季第3敗；費城人先發瓦加斯（Jason Vargas）同樣投6局失2分無關勝敗，帕克（Blake Parker）後援1局無失分獲第2勝。內里斯1局無失分獲本季第21次救援成功。

Not. Even. Close. A brutal called strike 3 by umpire Marty Foster in the 9th of a tight ball game to @tonykemp. #Cubs v #Phillies https://t.co/RgffQs65vg pic.twitter.com/PZnvBNh0wP — Umpire Auditor （@UmpireAuditor） August 14, 2019

費城人終結者內里斯。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法