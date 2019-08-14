NBA》史上第一位台灣老闆！蔡崇信735億收購籃網寫新紀錄

蔡崇信傳出將收購籃網隊剩餘股權，本週就將成為NBA第一位台灣老闆。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕阿里巴巴集團執行副主席暨聯合創始人蔡崇信2017年收購NBA布魯克林籃網隊49%股權，成為該球團大股東。而今天《紐約時報》報導，蔡崇信即將達成協議、以13.5億美元（約台幣422億）天價獨資收購籃網隊剩餘51%股份，成為史上首位來自台灣的NBA球隊老闆。

《紐約時報》今天指出，去年斥資10億美元購入籃網49%股權的蔡崇信，也獲得了在2020-21球季收購更多籃網股份的權利，不具名消息人士透露，收購預計在本週內就會完成，蔡崇信將成為球隊的最大老闆，也是籃網成立以來第一位台灣老闆。

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而該文也透露，據傳蔡崇信將以13.5億美元購入籃網剩下51%的股份，加上去年的10億美元，總計以23.5億美元（約台幣735億）買下籃網，將締造北美運動史上職業球隊交易的最高紀錄。過去交易NBA球隊最高紀錄是在2017年美國賭場與餐飲大亨費提塔（Tilman Fertitta）以22億美元（約台幣660億）收購火箭隊所創下。

而擁有台灣、加拿大雙重國籍的蔡崇信，對籃球等主流運動相當熱衷，去年在買下籃網隊49%的股權後，今年年初又買下WNBA紐約自由人隊，而他不但是美國袋棍球聖地牙哥海豹隊的老闆，還是NFL卡羅萊纳黑豹隊的股東。

籃網今夏備足銀彈，一口氣補進杜蘭特（Kevin Durant）、D.喬丹（DeAndre Jordan）和厄文（Kyrie Irving），組成豪華「三巨頭」，即使杜蘭特需養傷一年，但已建構未來奪冠的基石，被美國球評評為目前補強最成功的球隊，新球季全國直轉播場次也增加到20場。

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